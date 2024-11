Grêmio e Juventude se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (20). Apesar de ter saído à frente no placar, o Tricolor levou o empate no último lance da primeira etapa. Braithwaite, autor do gol gremista, deixou o campo insatisfeito com o resultado momentâneo.

Em entrevista ao Premiere após Bruno Arleu de Araújo decretar o fim da primeira etapa, Braithwaite disparou contra a atuação do próprio time. O Grêmio, apesar de ter aberto o placar, teve menos posse de bola e finalizou menos que o Juventude.

- Começamos o jogo muito bem, mas depois faltamos muito com a bola. Não jogamos nada. Segunda parte temos que melhorar isso. - disparou o atacante gremista.

Foi o próprio Braithwaite que marcou o gol do Grêmio na primeira etapa. Logo aos dois minutos, Edenílson encontrou Diego Costa livre no campo de ataque. Ele escorou para o dinamarquês, que abriu o placar da partida. Após, o jogo esfriou e o Grêmio não teve grandes chances para ampliar.

Braithwaite, do Grêmio, comemora seu gol contra Juventude (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)

Pela primeira vez desde a sua chegada, Braithwaite joga ao lado de Diego Costa. Usualmente, Renato Gaúcho escolhe entre um dos atacantes para ser o titular do time. Para o jogo, que tem caráter decisivo, o técnico promoveu a alteração do esquema e prestigiou seus dois jogadores de ataque.

Jogo de “seis pontos” para o Grêmio

Grêmio e Juventude entram em campo em momentos parecidos na tabela de classificação. Tanto o time da Capital, quanto o da Serra, buscam os três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. Apenas dois pontos separam as equipes na competição.

Com um ponto garantido até o momento, o Grêmio ocupa a 13ª colocação, com 40 pontos e o Juventude, a 15ª posição, com 38. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Criciúma, com 37 pontos.