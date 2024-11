Renato Gaúcho promoveu mudanças no time do Grêmio para enfrentar o Juventude na noite desta quarta-feira (20). Pela primeira vez, Braithwaite e Diego Costa dividem o ataque Tricolor - e a escolha parece ter dado certo.

continua após a publicidade

➡️Com Geromel na zaga, Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude

🇧🇷 GOL DE GRÊMIO AL MINUTO



Braithwaite adelanta a los locales con este tanto pic.twitter.com/hkYN3DDC87 — ENBAJA (@enbajafutbol) November 20, 2024

Isso porque a dupla precisou de apenas dois minutos em campo para abrir o placar. Edenílson encontrou Diego Costa livre, que escorou para Braithwaite balançar as redes de Gabriel e dar mais tranquilidade ao time do Grêmio já no início da partida.

Martin Braithwaite marcou mais um gol pelo Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Não precisou de muito para que os torcedores do Grêmio enchessem as redes sociais de comentários animados sobre a dupla de ataque. No X (antigo Twitter), os gremistas rasgaram elogios a Braithwaite após mais um gol com a camisa do time.

continua após a publicidade

Veja reações:

Braithwaite carregando um time todo para fora da zona de rebaixamento. — Jorge Eduardo (@JorgeeFetter) November 20, 2024

Já pediram Bênção pro Braithwaite hoje? pic.twitter.com/haQgVuos1g — Resenha Grenal (@resenha_grenal) November 20, 2024

MARTIN BRAITHWAITE É CRAQUE DA PELOTA — Eric Pingo (@pingosfueda) November 20, 2024

Martín Braithwaite tem me surpreendido bastante.



Na Europa ele era tratado como piada...



Mas aqui no Brasileirão está DEITANDO, importantíssimo para o Grêmio.pic.twitter.com/HaPJfFG6ML — Resenha da Bola⚽📝 (@Resenhadb) November 20, 2024