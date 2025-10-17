Após duas rodadas, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias. Nesta quinta-feira (16), o time de Mano Menezes superou o São Paulo por 2 a 0, com dois gols de Carlos Vinícius, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, o técnico exaltou o bom desempenho da equipe, especialmente na defesa, e elogiou a transição ofensiva.

— O que mais me deixa contente, disse isso hoje antes do jogo, na palestra de preparação final, é que já sabemos o que vamos jogar. Várias vezes entramos para o jogo sem saber o que íamos jogar, porque não tínhamos segurança de muita coisa, sabíamos que íamos oscilar muito dentro do jogo — disse o treinador.

Na tabela, o time de Mano Menezes ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, e ganhou duas posições. A equipe soma nove vitórias, nove empates e dez derrotas, com 30 gols marcados e 33 sofridos.

— Estamos mais seguros em todos os aspectos do jogo, mais seguros com a posse de bola, então sofremos menos defensivamente. Estamos mais calmos na transição, com a qualidade dos jogadores, então chegamos mais lucidamente na frente — completou.

Mano elogiou Edenilson (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Edenilson ganha elogios no Grêmio

Depois de valorizar o desempenho coletivo da equipe, Mano Menezes destacou também o papel de Edenilson na vitória. O treinador ressaltou a importância do meio-campista dentro do modelo de jogo e o empenho demonstrado durante a partida.

— Talvez Edenilson tenha sido um dos que se destacou mais. Ficamos felizes porque a gente têm trabalhado muito para que esse ranço que tem na província com o Edenilson seja apagado. Ele é o volante que mais fez gols nos pontos corridos, desde que foi instituído os pontos corridos — aponta.

Na avaliação de Mano, o camisa 8 tem sido um dos jogadores mais participativos da equipe e vem recuperando a confiança diante da torcida. O técnico fez questão de reconhecer o esforço do atleta, lembrando sua capacidade de chegada ao ataque e a relevância dos números que carrega na carreira.

— É o jogador que temos no nosso meio campo que mais entra na área do adversário. Edenilson não consegue fazer 90 minutos da mesma intensidade, já está em uma idade mais avançada. Mas enquanto esteve em campo fez tudo aquilo que a função precisa que seja feita. Quem sofreu o pênalti foi o Edenilson, quem perdeu outros dois gols foi o Edenilson — segue.

O que vem pela frente

Após a vitória, o Grêmio volta a campo no domingo (19), na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, às 20h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.