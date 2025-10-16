Rafael dispara após a derrota do São Paulo contra o Grêmio: ‘É lamentar’

Mesmo com a derrota do São Paulo por 2 a 0 contra o Grêmio, o goleiro Rafael foi um dos destaques do Tricolor Paulista e evitou que o resultado fosse pior para o lado da equipe. Com a derrota, o time segue fora do G6. Ainda na oitava colocação, a equipe tinha como meta se aproximar da classificação para a Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ao falar sobre o jogo, Rafael disse que o elenco sabia que seria um confronto complicado, mas alertou para a necessidade de pontuar. O goleiro fez uma análise da partida e do volume de jogo do Grêmio.

➡️Com brilho de Carlos Vinícius, Grêmio vence o São Paulo pelo Brasileirão

- Sempre que a gente veste a camisa do São Paulo a gente entra para vencer, sabemos que era um jogo difícil, mas precisamos pontuar para subir na tabela. Começamos bem o jogo, tivemos o controle, mas não finalizamos. Depois do gol, o Grêmio teve mais volume e dominou a partida. É lamentar o jogo que fizemos, a oportunidade perdida de pontuar. E agora ver os erros que fizemos e corrigir para duelo contra o Mirassol - disse Rafael sobre o confronto.

continua após a publicidade

Rafael fez defesas complicadas contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo chama atenção para o Brasileirão

Esta é a segunda derrota seguida do São Paulo na competição. Esta sequência de resultados prejudica, inclusive, a meta citada anteriormente. Eliminado da Libertadores, que era a grande prioridade, o Brasileirão é o único compromisso do Tricolor na temporada.

O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 19, contra o Mirassol, no Maião, às 18h30. Na tabela, o time de Mano Menezes está na 11ª colocação, com 36 pontos. Enquanto isso, o São Paulo segue na oitava, com 38 pontos. Os dois gols da derrota foram marcados por Carlos Vinícius, que chegou a entrar na mira da equipe na última janela.