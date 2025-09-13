O Grêmio está escalado para enfrentar o Mirassol, neste sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais atrações estão no meio-campo, que terá a reestreia de Arthur e o retorno de Cristaldo à equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Arthur voltará a disputar uma partida pelo Grêmio após mais de sete anos. Anunciado no final de agosto como grande reforço do Tricolor Gaúcho na janela de transferências, o volante de 29 anos ficou de fora do empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último dia 31, e foi preparado justamente para reestrear diante do Mirassol.

Por sua vez, Cristaldo, que faz sua pior temporada desde que chegou ao Grêmio, não começava uma partida pelo Tricolor Gaúcho há exatamente dois meses. A última foi na goleda por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, no dia 13 de julho, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, na retomada do Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes.

continua após a publicidade

Cristaldo volta a receber chance como titular do Grêmio após dois meses. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio também tem novidades na lateral direita e no ataque

Outra novidade na escalação do Grêmio está na lateral direita. Com o desfalque de Marcos Rocha, que sentiu desconforto muscular, João Pedro, recuperado de fratura na tíbia, retorna depois de mais de três meses. No ataque, Alysson volta ao time titular, e Cristian Olivera inicia no banco de reservas. A escalação do Imortal tem Tiago Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi e Cristaldo; Alysson e Braithwaite.

Escalação do Mirassol

O Mirassol também está escalado pelo técnico Rafael Guanaes. O Leão Caipira irá a campo com Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Alesson e Cristian Renato.