Com atraso de uma hora, Grêmio vence o Guarany no Gaúchão
Tricolor venceu por 2 a 0
O Grêmio venceu o Guarany de Bagé por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Mesmo atuando com uma equipe mista, o Tricolor construiu a vitória no segundo tempo, com gols de Carlos Vinícius e Edenilson, e garantiu a classificação antecipada no Grupo B.
A partida teve início com atraso de 39 minutos por conta de problemas elétricos no estádio, o que impactou o ritmo do jogo, especialmente na etapa inicial.
Como foi o jogo do Grêmio?
O primeiro tempo foi marcado por muita disputa e pouca fluidez. O Guarany adotou uma postura agressiva na marcação e dificultou a saída de bola gremista. Sem entrosamento ideal, o Grêmio teve dificuldades para construir jogadas e sofreu com faltas constantes do adversário para conter a progressão ofensiva.
A primeira chance clara surgiu aos 22 minutos, quando Tony Júnior finalizou de fora da área e obrigou Weverton a fazer a defesa. Aos poucos, o Grêmio passou a ocupar mais o campo ofensivo e criou sua melhor oportunidade aos 38 minutos: Enamorado cruzou pela esquerda e André Henrique cabeceou no travessão, na principal chance do primeiro tempo.
O cenário mudou logo no início da etapa final. Com apenas um minuto, Michel foi expulso após carrinho em Caio Paulista, em lance revisado pelo VAR. Com um jogador a mais, o Grêmio passou a controlar a posse e ter mais espaço para trabalhar a bola.
Diante da vantagem numérica, Luís Castro promoveu mudanças ofensivas. Carlos Vinícius, Aravena e Gabriel Mec entraram e deram nova dinâmica ao time. A pressão aumentou até que, aos 28 minutos, Gabriel Mec cruzou pela direita e Carlos Vinícius apareceu bem posicionado para cabecear e abrir o placar.
O Guarany ainda tentou se reorganizar, mas o Grêmio seguiu dominante. Aos 36 minutos, após disputa dentro da área, a bola sobrou para Edenilson, que finalizou de fora da área, sem chances para o goleiro, e definiu o resultado.
Com a vitória, o Grêmio chegou aos nove pontos em quatro jogos, assumiu a liderança do Grupo B e confirmou a classificação antecipada à próxima fase do Gauchão. O resultado permite que o clube concentre as atenções no clássico Gre-Nal, marcado para domingo (25), no Beira-Rio.
✅ FICHA TÉCNICA
Guarany de Bagé 0 x 2 Grêmio
Campeonato Gaúcho – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
📍 Local: Estádio Estrela D'Alva, Bagé (RS)
⚽ Gols: Carlos Vinícius (28'/2T), Edenilson (36'/2T)
