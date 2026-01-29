O técnico Luís Castro explicou as mudanças no time titular do Grêmio após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense na quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão. O comandante justificou pela derrota por 4 a 2 no Gre-Nal, no final de semana.

- Vocês certamente não esperavam que depois de um resultado daquele (Gre-Nal), eu não fizesse nada na equipe. Até porque temos de dar sinais à equipe que não é normal ter um resultado daqueles e queremos mudar as coisas. A opção foi para dar uma maior capacidade - explicou, em entrevista coletiva.

Luís Castro promoveu a entrada do zagueiro Gustavo Martins, que ficou no banco no clássico e se recuperou após ter perdido dois dentes, 10 dias antes, para a saída de Noriega. Na lateral, João Pedro tirou Marcos Rocha da titularidade e, no meio, Tiaguinho e Cristaldo ficaram no banco para as entradas de Dodi e Edenilson. Das quatro saídas, apenas o lateral-direito entrou durante o jogo.

- Sabíamos que íamos ter alguns momentos de grande intensidade no jogo e que podíamos ter que defender um pouco mais atrás. Então, optamos por esse tipo de jogadores, mas não foi por eles, por jogar o Edenilson e jogar o Dodi, que nós perdemos o jogo. No ano passado, nos momentos finais da temporada, eles estavam a jogar. E toda a crítica falou sobre esse momento na época e referiu-se de forma positiva à temporada - complementou.

Em campo, o Fluminense iniciou o primeiro tempo com muito volume e intensidade de jogo. John Kennedy e Acosta tiveram boas chances, enquanto o Grêmio chegou com Carlos Vinicius, em chute no canto direito de Fábio.

No segundo tempo, o Fluminense abriu o placar com Nonato, que aproveitou o rebote em chute de Renê. Logo depois, Renê bateu escanteio para a entrada da área, e Acosta bateu bonito para ampliar. O Imortal descontou com Carlos Vinicius após cruzamento na área.

- As fragilidades que nós evidenciamos e vamos evidenciando defensivamente ao longo da pré-temporada que ficou para trás, elas não estão totalmente resolvidas. Não somos ainda uma equipe estável, nem ofensivamente, nem uma equipe estável ainda defensivamente, mas isso é um processo normal que as equipes encontram - finalizou.

Próximos jogos do Grêmio

O Grêmio volta a campo contra o Juventude no sábado (31), às 16h30 (de Brasília), contra o Juventude, pela sexta e última rodada da primeira fase do Gauchão. No Brasileirão, o Tricolor recebe o Botafogo na quarta-feira (4), às 21h30, na Arena.

