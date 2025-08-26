Lesão de Riquelme pode reabrir espaço para Cristaldo no Grêmio

O Grêmio confirmou, no final da tarde de segunda-feira (25), que, após realizar exames de imagem, Riquelme teve diagnosticada lesão muscular grau II-b do bíceps femoral direito. O meia sentiu dor na parte posterior da coxa e foi substituído no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Ceará, no último sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por mais que o substituto de Riquelme, que havia entrado no intervalo no lugar de Edenilson, contra o Ceará, tenha sido o atacante André Henrique, a lesão do meia de 19 anos pode reabrir espaço no elenco gremista para Cristaldo. O camisa 10 argentino sequer foi utilizado nas duas últimas partidas do Grêmio — antes do Vozão, o Tricolor Gaúcho venceu, de virada, por 3 a 1, o Atlético-MG, no dia 17, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.

Mano diz que Cristaldo é um jogador de 'extrema qualidade' e aponta motivo para temporada abaixo do esperado

Cristaldo vive sua pior temporada desde que chegou ao Grêmio, em 2023. Em 30 jogos neste ano, foram apenas dois gols e duas assistências. Após o jogo contra o Ceará, Mano Menezes voltou a frisar que a dificuldade enfrentada pelo meia argentino passa pelo modelo de jogo do treinador anterior, Gustavo Quinteros.

— O Grêmio não era um time de jogo posicional. O Grêmio era um time de verticalidade. A equipe foi pensada para ser assim. Talvez, por isso, que Cristaldo tenha sofrido e tenha baixado de rendimento a partir de um determinado momento. Agora, quando as coisas começam a voltar para o caminho, talvez possamos tê-lo de volta em alguns momentos, porque é um jogador de extrema qualidade e sabe fazer a função nesse lugar — projetou Mano.

Mano Menezes grita durante o empate do Grêmio com o Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Por se tratar de um jogo contra o líder Flamengo, e fora de casa, Cristaldo não deve ser titular no domingo (31), às 16h, no Maracanã, em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a tendência é de que Mano opte por meio-campo mais marcador. Entretanto, a perspectiva é de que o meia argentino ao menos seja utilizado no decorrer da partida.