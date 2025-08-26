menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Lesão de Riquelme pode reabrir espaço para Cristaldo no Grêmio

Meia argentino sequer foi utilizado nas últimas duas partidas do Tricolor Gaúcho

Cristaldo em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Cristaldo em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 26/08/2025
17:07
O Grêmio confirmou, no final da tarde de segunda-feira (25), que, após realizar exames de imagem, Riquelme teve diagnosticada lesão muscular grau II-b do bíceps femoral direito. O meia sentiu dor na parte posterior da coxa e foi substituído no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Ceará, no último sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Por mais que o substituto de Riquelme, que havia entrado no intervalo no lugar de Edenilson, contra o Ceará, tenha sido o atacante André Henrique, a lesão do meia de 19 anos pode reabrir espaço no elenco gremista para Cristaldo. O camisa 10 argentino sequer foi utilizado nas duas últimas partidas do Grêmio — antes do Vozão, o Tricolor Gaúcho venceu, de virada, por 3 a 1, o Atlético-MG, no dia 17, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.

Mano diz que Cristaldo é um jogador de 'extrema qualidade' e aponta motivo para temporada abaixo do esperado

Cristaldo vive sua pior temporada desde que chegou ao Grêmio, em 2023. Em 30 jogos neste ano, foram apenas dois gols e duas assistências. Após o jogo contra o Ceará, Mano Menezes voltou a frisar que a dificuldade enfrentada pelo meia argentino passa pelo modelo de jogo do treinador anterior, Gustavo Quinteros.

— O Grêmio não era um time de jogo posicional. O Grêmio era um time de verticalidade. A equipe foi pensada para ser assim. Talvez, por isso, que Cristaldo tenha sofrido e tenha baixado de rendimento a partir de um determinado momento. Agora, quando as coisas começam a voltar para o caminho, talvez possamos tê-lo de volta em alguns momentos, porque é um jogador de extrema qualidade e sabe fazer a função nesse lugar — projetou Mano.

Mano Menezes grita durante o empate do Grêmio com o Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Mano Menezes grita durante o empate do Grêmio com o Ceará. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Por se tratar de um jogo contra o líder Flamengo, e fora de casa, Cristaldo não deve ser titular no domingo (31), às 16h, no Maracanã, em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando a tendência é de que Mano opte por meio-campo mais marcador. Entretanto, a perspectiva é de que o meia argentino ao menos seja utilizado no decorrer da partida.

