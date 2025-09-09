Em tarde de apresentações na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o lateral esquerdo Enzo concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Grêmio. O jogador de 23 anos chega do CSA em contrato de empréstimo curto, até o próximo mês de dezembro, com possibilidade de extensão até março de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— O que posso fazer é dar o meu melhor. Nos treinamentos, buscar meu espaço para que nos jogos eu tenha oportunidade, e aproveitar cada oportunidade como se fosse a última. Encaro o Grêmio como a oportunidade da minha vida, e não vou deixar ela passar — afirmou.

Com o CSA, Enzo eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, mas foi rebaixado para a Série D

Enzo se destacou, pelo CSA, nos confrontos com o próprio Grêmio, na terceira fase da Copa do Brasil deste ano. O Azulão se classificou após vitória por 3 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, e empate em 0 a 0 na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

Entretanto, a temporada do CSA terminou de forma amarga. A equipe alagoana foi rebaixada para a Série D do Campeonato Brasileiro, após terminar a Série C na 17ª colocação, com 22 pontos em 19 jogos.

— Foi um mix de sentimentos. A gente viveu momentos muito bons na temporada, e tiveram esses altos e baixos. O que eu tiro de aprendizado é tentar manter sempre o mesmo nível. Independente se as coisas estão dando certo ou errado, manter o mesmo nível de performance e concentração. Talvez possa ter sido isso que a gente deixou cair, e tenho certeza que vou levar isso não só para o Grêmio, mas para minha vida também — refletiu Enzo.

continua após a publicidade

O novo lateral esquerdo do Grêmio treina desde semana passada no CT Luiz Carvalho, e vestirá a camiseta 30. Enzo tem como concorrentes de posição, no elenco gremista, Marlon e Lucas Esteves.