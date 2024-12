Jogadores do Grêmio têm contrato encerrando neste ano; veja lista

O Grêmio entrará em 2025 sem alguns jogadores na sua lista. Entre dispensas, aposentadorias e dificuldades de negociação, são, ao menos, oito atletas que tem seu vínculo com o Tricolor se encerrando em 31 de dezembro deste ano.

Do time titular, são dois jogadores que tem o contrato se encerrando em dezembro: Soteldo e Reinaldo. Apesar do Grêmio ter o desejo de manter o atacante no plantel, a direção vê a negociação como complicada. O Santos, que tem 100% dos direitos econômicos do atleta, não abre mão do valor acordado na negociação (5 milhões de dólares), enquanto o Tricolor busca alternativas. Já para o lateral, a questão é diferente. O jogador quer permanecer em Porto Alegre, mas a direção já avalia a não renovação de contrato.

Já no time reserva, são quatro nomes. Du Queiroz, que chegou ao Grêmio por empréstimo ao Zenit, não faz parte dos planos da direção e foi liberado antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro. Rafael Cabral também não permanecerá e, com isso, retorna ao Cruzeiro. Rodrigo Caio não terá seu contrato renovado.

Diego Costa é um dos jogadores que tem contrato encerrando neste ano (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O último - e principal nome da lista é Diego Costa. Mesclando entre o time titular e reserva, o centroavante apareceu como uma boa opção não só para substituir Braithwaite, como também jogar ao lado dele. O desejo do jogador é de permanecer em Porto Alegre, mas a definição, todavia, passará pelo novo treinador.

Lista ainda conta com mais jogadores

O zagueiro Pedro Geromel e o lateral-direito Fábio também não estarão no elenco do Grêmio da próxima temporada. No último jogo da temporada, contra o Corinthians, os jogadores fizeram a sua última partida da carreira. A dupla anunciou sua aposentadoria ao final da temporada e, com isso, penduraram as chuteiras.