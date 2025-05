João Pedro, do Grêmio, passa por cirurgia no tornozelo

O lateral direito João Pedro, do Grêmio, passará por cirurgia na tarde desta terça-feira (27), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre–RS, para fixação da fratura do maléolo medial do tornozelo esquerdo.

O procedimento será realizado pelo Dr. José Sanhudo e pelo Dr. Marcelo Rabello, especialistas em pé e tornozelo. Eles serão acompanhados pelo médico do time profissional do Grêmio, Dr. Jardel Tessari. Após a cirurgia, João Pedro iniciará o trabalho de reabilitação com o departamento de fisioterapia do Tricolor Gaúcho.

João Pedro sofreu a fratura em disputa de bola ainda no primeiro tempo da vitória do Grêmio, por 1 a 0, sobre o Bahia, no último domingo (25), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi substituído, aos 22 minutos, por Ronald, e, sem conseguir tocar o pé esquerdo no chão, precisou ser carregado, do campo até o vestiário, por membros do departamento médico do Tricolor Gaúcho.

Grêmio não tem lateral direito de ofício à disposição

Além de Ronald, que é volante de origem, quem também pode substituir João Pedro, improvisado, é o zagueiro Gustavo Martins. Os outros dois laterais direitos de ofício do elenco estão igualmente entregues ao departamento médico. Igor Serrote sofreu fratura no punho esquerdo, e João Lucas se recupera de lesão muscular. Ambos devem retornar apenas depois da parada para o Super Mundial de Clubes.