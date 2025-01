CEO do Cruzeiro confirma proposta do Grêmio por Marlon

O Grêmio busca um lateral-esquerdo para assumir a titularidade da equipe nesta temporada. Assim, a direção gremista está no mercado e seu alvo é o Marlon. A informação foi confirmada por Pedro Lourenço, CEO do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Cuellar tem nome registrado no BID e pode estrear pelo Grêmio

Marlon é desejo antigo da direção. Nos últimos dias, o lateral expressou descontentamento com a fase vivida pelo Cruzeiro neste início de temporada. Os torcedores tem criticado o jogador e deixar o clube pode ser uma opção.

Marlon deve deixar o Cruzeiro e ser anunciado pelo Grêmio (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

O CEO da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, revelou que o Grêmio de fato fez uma proposta por Marlon. Diante dos últimos acontecimentos, a Raposa não deve dificultar a negociação e o lateral pode ser anunciado como reforço do Tricolor nos próximos dias.

continua após a publicidade

- Proposta para o Cruzeiro a única que chegou assinada foi do Grêmio pelo Marlon. Proposta mesmo: ‘quero comprar o seu jogador’. Agora, sondagem, pode ter sondado o Matheus (Pereira) e vários outros jogadores. Sondaram vários jogadores nossos. Temos grandes jogadores, é de praxe o pessoal sondar. - contou o CEO.

Grêmio está prestes de anunciar novo goleiro

Tiago Volpi desembarcou em Porto Alegre na noite de domingo (26) para assinar contrato com o Grêmio. O goleiro, que estava no Toluca, do México, chega para realizar exames clínicos e físicos. O anúncio oficial deve acontecer em breve.

continua após a publicidade

Volpi chega para ser a reposição de Agustín Marchesín. O goleiro titular do Grêmio da última temporada deixou o Tricolor para ser novo reforço do Boca Juniors, da Argentina. Atualmente, Gabriel Grando tem sido o escolhido por Quinteros e brigará pela posição.