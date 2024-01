Com 17 minutos, Jardiel já havia marcado os três gols. O primeiro, aos quatro, foi uma pintura, com o atacante aproveitando o cruzamento de Alysson e mandando de letra para o fundo do gol. Quatro minutos depois, ele aproveitou a falha do lateral Felipe, do Figueira, para ampliar. O terceiro também foi aproveitando uma saída de bola errada do time da capital catarinense. Dessa vez Cheron aproveitou e lançou o camisa 9, que driblou o goleiro Antonio e colocou para dentro com o gol vazio.