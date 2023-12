Ainda no setor ofensivo, mas atuando pelas beiradas, Gustavo Gomes é outro nome a ser observado. Apesar de sua pouca idade, a joia já trabalhou com Renato Gaúcho na equipe principal e possui características diferenciadas. O jovem junta a velocidade para escapar da marcação com dribles para superar os adversários, o que de fato, agrada ao técnico.