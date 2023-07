Segundo informação do portal 'ge' que foi confirmada pelo Futebol Latino/LANCE!, existia uma notória divergência interna entre as avaliações do departamento de futebol e do Conselho de Administração do Tricolor em relação a como se daria a vinda do Reizinho.



Desta forma, a composição vista como a melhor possível seria de uma considerável redução salarial nos vencimentos que atualmente chegam a R$ 800 mil mensais além de um acordo com prazo reduzido, provavelmente, até o fim de 2023. Porém, tendo cláusula de renovação a ser ativada caso seja o desejo de ambas as partes.