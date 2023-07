>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



No caso do Inter Miami, o presidente Jorge Más chegou a garantir que nenhum contato com Suárez ou com o Grêmio havia sido realizado. Frisando, inclusive, a sua consideração e respeito ao clube gaúcho bem como o vínculo existente entre as partes.



Por outro lado, em coletiva na última quinta-feira (21), o técnico Renato Portaluppi adotou postura de extrema cautela onde chegou a dizer que 'não deixa de ser verdade' o que vem circulando na imprensa além de deixar com a diretoria a decisão pela permanência ou saída do artilheiro da equipe em 2023. Ao todo, são 16 gols e nove assistências nos 31 compromissos entre Recopa Gaúcha, Gauchão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.