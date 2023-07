Em palavras que foram veiculadas pela emissora de TV argentina 'TyC Sports', um dos prorpietários da franquia onde David Beckham é um dos sócios, mesmo destacando a relação passada com os recentes reforços também com passagem pelo Barcelona, pregou absoluto respeito ao Grêmio e o vínculo existente com o Pistolero:



- É um jogador histórico e que tem relação com Jordi Alba, Sergio Busquets e Messi. É um jogador do Grêmio e respeito isso. Se falou muito, mas não temos negociações com Grêmio ou com Luis.