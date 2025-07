Após cair para o CSA, em maio, na terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio voltou a ser eliminado em casa na última quarta-feira (23), ao empatar em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar da nova queda precoce, o presidente Alberto Guerra está satisfeito com o trabalho do técnico Mano Menezes e do coordenador técnico Felipão. Segundo o mandatário gremista, eles permanecem nos cargos mesmo que a sequência de quatro jogos sem vitória se estenda.

— A gente garante sim. A gente está contente com o trabalho que vem sendo feito no dia a dia. Obviamente [com] os resultados é que a gente não está contente. Mano não está contente, Felipão não está contente — afirmou Guerra em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio após a eliminação para o Alianza Lima.

Grêmio chegou ao quarto jogo sem vitória

— É importante dizer que a gente teve uma sequência muito dura agora, com quatro jogos fora, com grandes adversários. Próximo já é o Palmeiras no Allianz Parque. Temos que saber entender o momento e continuar trabalhando para não estarmos tão próximos dessa zona em breve — acrescentou o presidente.

Atualmente, o Grêmio está a quatro pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, essa é a única competição que resta para o Tricolor Gaúcho disputar nesta temporada.

'Não encontramos a liga', avalia Guerra

Guerra admite a necessidade de buscar reforços na janela de transferências. Ao mesmo tempo, o mandatário entende que o elenco gremista tem qualidade, o que dificulta a explicação para uma temporada tão ruim.

— Realmente ainda não encontramos a liga, como se diz. Acho que individualmente não se contesta a qualidade de vários jogadores, por onde passaram, o que alcançaram. Mas parece que ainda não conseguimos encontrar a liga entre eles — avaliou.