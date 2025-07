Riquelme é a grande atração do Grêmio para o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. O meia de 18 anos, oriundo das categorias de base do Tricolor Gaúcho, está escalado como titular no time de Mano Menezes, que busca reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida em Lima, no Peru.

Cristaldo e Monsalve são desfalques

Mano já havia prometido time mais ofensivo após o empate em 1 a 1 com o Vasco da Gama, no último sábado (19), em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência era que Cristaldo entrasse no lugar de Edenilson. Porém, o meia argentino sentiu desconforto muscular e sequer foi relacionado.

Cristaldo sequer foi relacionado para o jogo do Grêmio contra o Alianza Lima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Como Monsalve também está entregue ao departamento médico, após sofrer luxação no ombro no jogo de ida contra o Alianza Lima e passar por cirurgia, a oportunidade caiu no colo de Riquelme. O jovem meia-atacante já marcou um gol na Copa Sul-Americana, na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, no dia 29 de maio, no último jogo da fase classificatória.

Outra mudança em relação ao time que iniciou contra o Vasco é o retorno de Villasanti no lugar de Alex Santana. O Tricolor Gaúcho está escalado para enfrentar o Alianza Lima com Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.