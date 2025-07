No final da manhã desta quinta-feira (24), Fábian Balbuena viajou para o Brasil. O zagueiro paraguaio de 33 anos, ex-Corinthians, assinará contrato de dois anos com o Grêmio. A informação foi confirmada por Renato Bittar, empresário do defensor, em entrevista à Rádio Rock&Pop, do Paraguai, no aeroporto de Assunção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Neste momento, ele ficava livre do Dínamo Moscou. Estávamos vendo opções. Apareceu opção do Grêmio, o técnico [Mano Menezes] se demonstrou muito interessado. Decidimos tomar esse rumo. É uma liga muito competitiva, para o Mundial é muito importante — comentou Bittar.

Balbuena é companheiro de Villasanti na Seleção Paraguaia

Balbuena é figura constante na Seleção Paraguaia. Ele soma 48 jogos internacionais, com dois gols marcados. No Grêmio, o zagueiro terá como parceiro o volante Villasanti, companheiro na Albirroja.

continua após a publicidade

Relembre a trajetória de Balbuena

Após iniciar a carreira no Paraguai, com passagens por Cerro de Franco, Rubio Ñú, Nacional e Libertad, onde conquistou um Apertura e um Clausura, Balbuena chegou ao Brasil em 2016, para defender o Corinthians. Em 2017, foi campeão brasileiro no time comandado por Fábio Carille. Na metade de 2018, o Timão vendeu o zagueiro para o West Ham, da Inglaterra, por 4 milhões de euros (R$ 18 milhões, pela cotação da época).

Depois de três temporadas na Inglaterra, Balbuena se transferiu para o Dínamo Moscou, em 2021. Na metade de 2022, retornou, por empréstimo, para o Corinthians. A segunda passagem do zagueiro pelo Timão durou um ano, até que ele voltasse à Rússia, onde estava desde então.

continua após a publicidade

Grêmio tem atuado com dois zagueiros canhotos

Balbuena chega ao Grêmio para preencher uma lacuna no sistema defensivo. Sem zagueiro destro afirmado no elenco, o Tricolor Gaúcho tem atuado com Wagner Leonardo e Kannemann, dois canhotos, juntos na zaga.

Esse será o segundo reforço do Grêmio nesta janela de transferências, aberta no dia 10 de julho. No início da noite de quarta-feira (23), o Tricolor Gaúcho anunciou a contratação do centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, da Inglaterra.