Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 24/07/2025

O elenco do Grêmio se reapresenta na tarde desta quinta-feira (24), após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Alianza Lima. Depois de ter perdido o jogo de ida, por 2 a 0, em Lima, no Peru, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 na noite de quarta-feira (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Agenda

A reapresentação gremista está marcada para as 16h desta quinta-feira (24), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. A atenção se volta totalmente para o Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio enfrenta o Palmeiras, sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio seguem os laterais direitos João Pedro e João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely, o volante Cuéllar e os meias Nathan e Monsalve. O volante Villasanti, substituído no segundo tempo do empate com o Alianza Lima, e o meia Cristaldo, que sequer foi relacionado por conta de desconforto muscular, serão reavaliados.

Villasanti foi atingido na perna direita no empate do Grêmio com o Alianza Lima. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mercado da Bola

O Grêmio anunciou, no início da noite de quarta-feira (23), a contratação do centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham. O Tricolor Gaúcho também tem interesse no lateral direito Mayke, do Palmeiras, e no zagueiro paraguaio Balbuena, ex-Corinthians, atualmente no Dinamo Moscou, da Rússia.

Categorias de base

O time sub-20 do Grêmio recebe folga, nesta quinta-feira (24), após escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da categoria. Isso aconteceu, mesmo com a derrota para o Vasco da Gama, por 2 a 0, na tarde de quarta-feira (23), porque o Internacional também perdeu, por 4 a 2, para o Santos, e caiu para a Série B.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Grêmio