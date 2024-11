Ídolo do Inter fala sobre Renato Gaúcho: ‘Não aguenta mais’

Renato Gaúcho deve deixar o comando do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 14:38 • Porto Alegre (RS)

A saída de Renato Gaúcho do comando do Grêmio parece estar cada dia mais próxima. Com o contrato encerrando no final da temporada, a tendência é que o treinador deixe o cargo. Rafael Sóbis, ídolo do Internacional, falou sobre o trabalho do comandante na noite de segunda-feira (11), inclusive criticando a postura do gremista.

Rafael Sóbis disse, em seu programa, o 4D Esportes, que muitos jogadores não devem estar aguentando o treinador. Algumas falas em coletivas tem incomodado os torcedores e, para Sóbis, alguns atletas do elenco também.

- Pode ter certeza que tem jogadores que não devem estar aguentando o Renato. Sério mesmo. Pelas falas. Os jogadores conversam entre eles e o Renato sabe, ele foi jogador. Não pode reclamar assim, o jogador não gosta. Aí o cara já não corre muito. Vai ser melhor para o Grêmio a saída do Renato, vai ser bom para os dois lados. Deixar ele descansar. Ele não aguenta mais. Está nítido. - disse Sóbis em seu programa.

Renato Gaúcho conquistou Campeonato Gaúcho nessa temporada (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Renato Gaúcho fica para 2025?

A tendência é que Renato Gaúcho deixe o comando do Grêmio após o final do seu contrato, em dezembro desta temporada. Nos bastidores, o Tricolor já se movimenta em busca de um substituto à altura do Clube. Um representante iniciou conversas com Tite, que passa a ser uma opção, mas que revelou dar prioridade a convites da Europa.

Com uma temporada abaixo do esperado, ainda com riscos de rebaixamento para a segunda divisão, Renato Gaúcho tem sido alvo de constantes críticas de seu trabalho. Recentemente, quando teve seu nome citado na Arena do Grêmio, ouviu vaias de alguns torcedores.

Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem 39 pontos conquistados - apenas dois a mais que o Red Bull Bragantino, na 17ª colocação. Agora, o Tricolor inicia a preparação para enfrentar o Juventude em jogo de vida ou morte. O time se reapresenta na tarde desta terça-feira (12), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre.