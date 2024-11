Renato Gaúcho comanda o Grêmio à beira do campo (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 15:48 • Porto Alegre (RS)

Renato Gaúcho completa 800 jogos pelo Grêmio nesta sexta-feira (8), quando a sua equipe enfrenta o Palmeiras pela 32° rodada do Brasileirão. O técnico já teve duas passagens como jogador e outras quatro como comandante do Tricolor ao longo de sua carreira. Durante entrevista ao portal "GHZ", o ídolo da equipe de Porto Alegre revelou interesse de outros clubes, mas disse que assinaria um "contrato vitalício" com o time onde é ídolo.

Renato Gaúcho tem contrato com o Grêmio até o final do ano, e sua permanência continua indefinida para 2025. O principal objetivo do ex-jogador é conseguir os pontos necessários para livrar o clube do rebaixamento.

– Por mim, faria um contrato para o resto da minha vida com o Grêmio. Minha cabeça hoje está voltada para fazer os pontos que precisamos no Brasileirão. Não posso chegar lá para o presidente do clube, para o vice-presidente, para o executivo e para a torcida do Grêmio e dizer: "Eu vou ficar". Pode ser um desejo meu. Mas aí tem uma decisão de um presidente, de uma diretoria, de um executivo e da torcida – afirmou o técnico.

O comandante gremista contou ter recebido outras propostas ao longo da temporada, mas sequer cogitou sair em meio à situação delicada do Grêmio na tabela.

- Dois clubes grandes da Série A tentaram me tirar daqui há uns três meses. Falei para eles, costumo cumprir meu contrato. A não ser que o clube me mande embora. Nas últimas três semanas, quatro clubes da Série A me procuraram. Em uma situação dessa, jamais abandonaria o Grêmio. Jamais. E a situação poderia ser até pior. Só a gente sabe o que passou neste ano. Tanto é que todos os anos sob o meu trabalho o Grêmio brigou no G-4. Esse ano foi atípico, porque o Grêmio não jogou na Arena - disse.

O Tricolor ocupa a 11° colocação na tabela, com 39 pontos acumulados. O primeiro clube na zona de rebaixamento é o Athletico-PR, com cinco pontos a menos que o Grêmio.