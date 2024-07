Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

(Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O duelo terá transmissão do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!). As duas equipes lutam contra o rebaixamento neste momento da competição.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Vitória (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Vitória

Brasileirão - 18ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de julho de 2024, às 11h

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Lucas Costa Modesto (DF)

📺 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Kannemann, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Soteldo, Pavón e Everton Galdino.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.