Grêmio x Juventude: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Gaúcho

Grêmio e Juventude se enfrentam na final do Campeonato Gaúcho (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 06:00 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Juventude se enfrentam pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, neste sábado (6), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O jogo terá transmissão da RBS TV (Globo na TV aberta no Rio Grande do Sul), SporTV e Premiere (pay-per-view).

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X JUVENTUDE

CAMPEONATO GAÚCHO - VOLTA (FINAL)

Data e horário: sábado, 6 de abril de 2024, às 16h30 (de Brasília);

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

Onde assistir: RBS TV (Globo na TV aberta no Rio Grande do Sul), SporTV e Premiere (pay-per-view).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely (Geromel), Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes.

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca (Rildo ou Erick), Lucas Barbosa e Gilberto.