Grêmio e Juventude fizeram um jogo bastante movimentado e equilibrado na Arena do Grêmio. Os donos da casa abriram o placar aos 17 minutos, com Fábio, de cabeça, aproveitando o cruzamento na medida de Cristaldo. Na segunda etapa, a bruxa foi solta. O goleiro Lucas Wingert, do Juventude, sofreu uma pancada no rosto e saiu de campo de ambulância, mas não precisou ser levado ao hospital. Depois Soteldo foi substituído após sentir um desconforto na virilha. Com bola rolando, os visitantes buscaram o empate, mas pararam no goleiro Marchesín, que fez grandes defesas para segurar a vitória do Grêmio.