Escrito por Julia Brasil • Publicada em 26/10/2024 - 17:28 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um lance chamou a atenção dos torcedores na primeira etapa: o gol do Dragão. Marchesín defendeu pela primeira vez um pênalti com a camisa Tricolor, mas o adversário aproveitou o rebote.

Marchesín defende o pênalti, mas no rebote o próprio Derek manda pro gol: Grêmio 0x1 Atlético-GO



Não demorou muito para que a torcida inundasse as redes sociais com comentários sobre o goleiro. O nome de Marchesín foi parar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no Brasil. Para a sorte do arqueiro, Soteldo empatou o placar ainda na primeira etapa.

Confira reações:

E QUANDO O MARCHESIN DEFENDE UM PÊNALTI ELE NÃO DEFENDE



