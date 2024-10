Grêmio vê adversários tropeçarem e tem rodada perfeita no Brasileirão

Grêmio comemora três pontos conquistados contra o Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 08:15 • Porto Alegre

O Grêmio terminou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na 11ª colocação. Após vencer o Fortaleza, na noite de sexta-feira (4), por 3 a 1, o Tricolor viu seus adversários tropeçarem e conseguiu se manter na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2025.

Ao vencer o Fortaleza, chegou aos 35 pontos e ingressou no G-12, ocupando a 11ª colocação. Entretanto, o Tricolor ainda dependia dos seus adversários diretos para permanecer na zona de classificação para a Sul-Americana. Para garantir a posição, Red Bull Bragantino e Juventude não poderiam vencer - os dois empataram seus jogos.

No sábado (5), os adversários do Tricolor entraram em campo. No Nabi Abi Chedid, o Bragantino recebeu o Palmeiras e empatou com o Verdão em 0 a 0, chegando aos 34 pontos. Já o Juventude enfrentou o Vasco, em São Januário, e também conquistou um ponto, empatando em 1 a 1.

Red Bull Bragantino e Palmeiras empataram na 29ª rodada (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Os empates de 2 a 2 do Vitória, com o Atlético-MG, e do Corinthians, com o Internacional, também podem ser comemorados pelo Tricolor. Isso porque o time, agora, mantém seis pontos de distância para a zona de rebaixamento. Os dois times tem 29 pontos ao final da 29ª rodada.

Antes da parada da Data Fifa, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se garantir mais três pontos, o Tricolor pode subir mais duas posições, chegando ao 9º lugar. A bola vai rolar quarta-feira (9), a partir das 19h30m, na Arena MRV.