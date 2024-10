Vojvoda analisa derrota do Fortaleza para o Grêmio: ‘Ter a bola não significa jogar bem’

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 00:54 • Rio de Janeiro

Juan Pablo Vojvoda não aprovou a atuação do Fortaleza na derrota por 3 a 1 para o Grêmio nesta sexta-feira (4), na Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico do Leão do Pici analisou o duelo e citou erros cometidos, como a falha de João Ricardo no segundo gol do Imortal.

➡️ Web vai à loucura com falha de João Ricardo em Grêmio x Fortaleza: ‘Que frango’

- O primeiro tempo foi de controle de bola do Fortaleza, mas o Grêmio teve chances de gol. O Grêmio baixou as linhas, e o Fortaleza rodava a bola, mas com pouca profundidade e sem criar muitas chances. Acho que no segundo tempo eles aproveitaram as chances que tiveram. Seguiu no mesmo ritmo do primeiro tempo, mas o Grêmio concretizou as oportunidades. Cometemos erros e pagamos com o gol do 2 a 1. Na transição, eles conseguiram o 3 a 1.

O argentino falou ainda sobre a posse de bola do Laion no duelo. Mesmo fora de casa, a equipe ficou com 62% do tempo com o domínio, mas não conseguiu transformar em chances de gols. Segundo Vojvoda, essa posse não significa que o Fortaleza jogou bem.

- Acho que hoje fizemos um jogo com bola bom, mas faltou a produtividade. Ter a bola na metade do campo não significa que jogamos bem. Tivemos posse, mas não finalizamos com produtividade e criação de chances. Sobre a luta e o elenco, vamos continuar. Temos um bom elenco, uma boa qualidade de jogadores e um trabalho de muito tempo. Vamos continuar no mesmo caminho, acreditando sempre.

Com o resultado, o Fortaleza desperdiçou a chance de assumir a liderança do Brasileirão, mesmo que provisóriamente. Ao invés disso, o Tricolor do Pici segue na terceira colocação com 55 pontos somados em 29 rodadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)