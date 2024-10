Auxiliar do Grêmio destaca sequência contra líderes do Campeonato: ‘conseguimos pontuar’

Marcelo Salles comandou o Grêmio na ausência de Renato Gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Publicada em 05/10/2024

Enquanto Renato Gaúcho cumpre suspensão, Marcelo Salles comanda o Grêmio. Na noite de sexta-feira (4), sob o comando do auxiliar, o Tricolor conquistou três pontos importantes. Mais do que isso, o interino destacou a boa sequência que o time teve no Campeonato Brasileiro.

O Grêmio encarou Flamengo, Botafogo e Fortaleza, times que brigam pelo título do Brasileirão. Contra as equipes, o Tricolor conquistou sete pontos, sendo duas vitórias e um empate. Para Salles, os resultados foram de suma importância para subir na tabela.

- Foi uma sequência difícil, mas passamos pela sequência de três jogos com equipes que estão brigando pelo título e conseguimos pontuar em todas elas, dentro e fora de casa. - destacou o auxiliar.

Salles ainda destacou o jogo da noite. Com a vitória, o Grêmio entra na zona de classificação para a Sul-Americana, mas principalmente, se afasta do Z-4 da competição. O auxiliar comentou sobre a preparação da equipe durante a semana.

- A gente precisava muito desses três pontos. A gente trabalhou a semana inteira concentrado, focado e atento para os detalhes porque a gente sabia que essa vitória não poderia escapar. Foi um bom resultado para nós, andamos na tabela, ganhamos de um adversário muito forte, que está brigando pelo título do campeonato. - disse Salles.

Para o próximo jogo, na quarta-feira (9), o Grêmio contará com o retorno de Renato Gaúcho. O técnico já cumpriu as quatro partidas de suspensão estabelecidas pelo STJD. Diante do Atlético-MG, Salles seguirá na comissão técnica, mas será Renato à frente da casamata. A bola rola a partir das 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.