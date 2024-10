Grêmio inicia venda de ingressos para o Gre-Nal nesta quarta-feira

Grêmio terá direito a dois mil lugares no Beira-Rio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Publicada em 16/10/2024 - 11:08 • Porto Alegre (RS)

Os sócios do Grêmio interessados em comparecer ao Gre-Nal 443 poderão adquirir seu ingresso nesta quarta-feira (16). A venda das entradas inicia a partir das 14h, no Portal do Associado. O Tricolor tem direito a dois mil lugares no Beira-Rio.

Os ingressos custam R$ 70, meia-entrada, e R$ 140, inteira. O pagamento deve ser feito exclusivamente pelo PIX. Além disso, será cobrado um valor de R$ 20 para deslocamento de ônibus da Arena até o Beira-Rio, com retorno para a casa gremista após o jogo. A retirada das entradas deve ser realizada no Quadro Social da Arena na quinta (17) e sexta-feira (18), das 9h às 18h.

Logística de deslocamento

Como o jogo será no Beira-Rio, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul determina que os sócios saiam da Arena, por questões de segurança. A partir daí, serão levados em comboio com escolta policial. Por isso, o valor de deslocamento na hora da compra do ingresso é obrigatório. Os ônibus partirão do Portão 6 da Arena às 11h.