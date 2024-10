Grêmio terá reforços de peso para enfrentar o Fluminense

Diego Costa retorna após cumprir suspensão automática (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 29/10/2024 - 10:50 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio enfrenta o Fluminense pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para buscar três pontos no Rio de Janeiro, Renato Gaúcho contará com retornos importantes: Dodi e Diego Costa. Kannemann segue como dúvida, mas pode aparecer entre os relacionados.

Grêmio encara sequência fora de casa e pode retomar esquema

A dupla ficou de fora da vitória por 3 a 1 contra o Atlético-GO no último sábado (26), pois levaram o terceiro cartão amarelo no Gre-Nal e cumpriram suspensão automática. Agora, com os cartões zerados, a dupla volta a ficar à disposição.

Dodi atua como titular do time de Renato e voltará a aparecer entre os onze escolhidos pelo treinador. Para isso, Pepê retorna ao banco de reservas. Já Diego Costa tem sido preterido por Braithwaite e entrado ao longo do segundo tempo, para aumentar o poderio ofensivo da equipe.

A lista de reforços pode aumentar

Walter Kannemann ficou de fora dos últimos três confrontos do Grêmio, contra o Atlético-MG, Internacional e Atlético-GO. A ausência nos dois primeiros foi causada por um desconforto muscular, já no último, não treinou durante a semana devido a uma virose, que o tirou o jogo.

Walter Kannemann em ação pelo Tricolor (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A expectativa é de que Kannemann esteja à disposição para encarar o Fluminense. Entretanto, o zagueiro foi ausência na reapresentação, que aconteceu na tarde de segunda-feira (28). Caso siga sem treinar, é mais um desfalque para a lista de Renato. Porém, se estiver presente no treino desta terça-feira (29), seu retorno é mais garantido.

➡️Renato Gaúcho é vaiado na Arena do Grêmio e responde: ‘tô vacinado’

Grêmio e Fluminense entram em campo na noite de sexta-feira (1), a partir das 21h, no Maracanã. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três pontos são essenciais para ambos os times que buscam garantir vaga em uma competição internacional para a próxima temporada.