Grêmio terá desfalque de peso para enfrentar o Atlético-GO

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 26/10/2024 - 15:16 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio não contará com Walter Kannemann para enfrentar o Atlético-GO na tarde deste sábado (26). Desfalque nas duas últimas partidas do Tricolor, o zagueiro não treinou durante a semana e não estará à disposição de Renato Gaúcho.

Kannemann se recupera de um desgaste muscular, sem lesão detectada. O argentino não atua desde 4 de outubro, na vitória por 3 a 1 diante do Fortaleza. Contra o Atlético-MG e Internacional, foi poupado. Durante a Data FIFA, inclusive, o zagueiro realizou um tratamento intensivo, mas não treinou durante a semana e é mais um desfalque para a partida.

Na zaga, Walter Kannemann soma-se à Gustavo Martins, que se recupera de uma lesão grau 2b. Com isso, Jemerson e Rodrigo Ely serão os titulares para o confronto, como Renato vem escalando nas últimas partidas. Pedro Geromel, Rodrigo Caio e Natã também ficam à disposição.

Grêmio tem mais desfalques

Renato Gaúcho também não poderá contar com Dodi e Diego Costa. Os dois jogadores levaram o terceiro cartão amarelo no Gre-Nal do último sábado e devem cumprir suspensão automática contra o Atlético-GO.

Dodi, que atua como titular, deve ser substituído por Pepê. Já Diego Costa tem sido preterido por Braithwaite no comando do ataque. Além da mudança na escalação, o Tricolor deve ter troca no esquema, com um time mais ofensivo, já que enfrenta o lanterna da competição, em casa.

Grêmio e Atlético-GO entram em campo a partir das 16h30 deste sábado. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia visto que, pela primeira vez desde o retorno após as enchentes, a Arena operará com capacidade máxima. Quatro setores já estão com os ingressos esgotados.