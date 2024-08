Palmeiras e Botafogo se enfrentam pelas oitavas da Libertadores. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Publicada em 12/08/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro • Atualizada em 12/08/2024 - 15:59

A Copa Libertadores da América volta nessa semana com os jogos das oitavas de final. O último jogo da competição havia acontecido em junho, em rodada atrasada entre Grêmio e Estudiantes, devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Palmeiras x Botafogo e Grêmio x Fluminense fazem os confrontos entre brasileiros já nessa fase da competição.

Sete clubes brasileiros ainda estão na disputa pelo título da competição e pela glória eterna. A final, marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, pode marcar um novo clube com mais troféus do campeonato. São Paulo, Flamengo e Palmeiras, que estão nas oitavas da Libertadores, têm 3 títulos cada e sonham com o tetra para desbancarem os adversários.

Palmeiras e Botafogo fazem confronto mais esperado das oitavas da Libertadores. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre as oitavas de final da Libertadores (horário, transmissões e confrontos).

Terça-Feira (13/08)

Grêmio x Fluminense - 19:00h - ESPN e Disney+

Colo-Colo (CHI) x Junior Barranquilla (COL) - 21:30h - Paramount+

São Lorenzo (ARG) x Atlético-MG - 21:30h - Paramount+

Quarta-Feira (14/08)

Peñarol (URU) x The Strongest (BOL) - 19:00h - ESPN 4 e Disney+

Botafogo x Palmeiras - 21:30h - Globo, ESPN e Disney+

Talleres (ARG) x River Plate (ARG) - 21:30h - Paramount+

Quinta-Feira (15/08)