Grêmio será homenageado com troféu da Supercopa de 1990 pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará uma homenagem ao Grêmio, entregando oficialmente o troféu da Supercopa do Brasil de 1990. A iniciativa partiu do presidente da entidade, Samir Xaud, que será recebido na Arena do Grêmio pelo presidente do clube, Alberto Guerra, na quarta-feira (29).

O Tricolor conquistou a Copa do Brasil em 1989 e, por isso, enfrentou o Vasco da Gama, campeão do Brasileirão do mesmo ano, na primeira edição da Supercopa do Brasil. Embora uma segunda edição tenha sido realizada em 1991, com título para o Corinthians, o torneio só voltou a ser disputado oficialmente pela CBF em 2020.

Na época, devido à falta de datas, ficou acordado entre os clubes e a CBF que os confrontos válidos pela Libertadores serviriam como disputa do título de Supercampeão de 1990, já que Grêmio e Vasco integraram o mesmo grupo na competição continental.

Troféu é uma cópia exata do entregue ao Corinthians no ano seguinte (Foto: Jo Marconne/CBF)

No jogo de ida, o Grêmio venceu por 2 a 0 no Estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre, com gols de Nilson e Darci. A partida de volta, em São Januário, no Rio de Janeiro, terminou em empate sem gols. Acredita-se que uma confusão por parte dos detentores dos direitos de transmissão tenha impedido a entrega do troféu na época.

Agora, a CBF realiza esta reparação histórica, reforçando a importância da conquista para o Grêmio. O troféu que será entregue é uma réplica exata daquele entregue ao Corinthians em 1991, com o escudo da CBF usado na época e apenas três estrelas, representando os títulos mundiais da Seleção masculina.

Uma homenagem semelhante foi realizada em agosto, quando ex-jogadores do Coritiba receberam as medalhas referentes ao Campeonato Brasileiro de 1985.