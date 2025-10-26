Grêmio e Juventude definem equipes para duelo no Brasileirão; veja escalações

Grêmio e Juventude fazem um clássico gaúcho na tarde deste domingo (26), às 16h, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Na Arena do Grêmio, as equipes se enfrentam de olho na parte de baixo da tabela, principalmente a equipe de Caxias do Sul, que luta para sair do Z4 nesta reta final de campeonato e quer emendar a segunda vitória seguida, após bater o RB Bragantino no último compromisso. Os donos da casa vem de uma dura goleada contra o Bahia e tentam retomar um caminho positivo para tentar voltar a olhar o Brasileiro da primeira página.

Para escalar seu time no jogo em casa, o técnico Mano Menezes terá o retorno de quatro nomes que brigam pela titularidade no elenco. No gol, Tiago Volpi retorna após ficar de fora do jogo em Salvador por lesão muscular. O nome de maior impacto que retornar é Arthur. O volante não entrou em campo na goleada e forma trio com Edenilson e Dodi, também retornando de suspensão.

O setor de ataque vai com Amuzu pela ponta esquerda, Carlos Vinícius centralizado e Alysson entra na vaga de Pavón. O jovem jogador se recuperou de dores na panturrilha e está à disposição do técnico tricolor. Na parte da defesa, Marlon segue na lateral esquerda, mas Marcos Rocha saiu do jogo contra o Bahia machucado ainda no primeiro tempo e João Lucas será o titular. A zaga vai com Kanneman e Noriega, que retorna para a posição no setor.

Do outro lado, Thiago Carpini terá alterações no setor defensivo. O gol do Juventude também sofre mudança, com o retorno de Jandrei, que volta de suspensão na vaga de Ruan. No jogo de logo mais a linha de defesa deve ser formada por Rodrigo Sam e Marcos Paulo na zaga, além de Alan Ruschel na lateral esquerda, que também volta de suspensão, e Igor Formiga se mantém na direita.

O setor de meio e ataque segue igual. Daniel Peixoto, autor do gol da vitória contra o RB Bragantino no Alfredo Jaconi, segue com Jadon e Caique Gonçalves no trio central, enquanto Gilberto é a referência do ataque, com Gabriel Taliari e Rafael Bilu pelas pontas.

Atualmente o Grêmio ocupa a 13ª posição com 36 pontos conquistados, três atrás do Corinthians, 10º colocado e que já venceu na rodada. Entretanto, o Atlético Mineiro e o RB Bragantino, que também somam 36 pontos, tem a mesma quantidade de jogos. O clube do interior paulista entra em campo neste domingo contra o Vasco, em casa, enquanto Galo tem jogo atrasado a realizar.

Do lado do Juventude, o time tem 26 pontos somados, na 19ª colocação. São cinco pontos a menos que o Vitória, 17º colocado, e do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento, mas que ainda joga nesta rodada e seguirá com um jogo atrasado contra o Palmeiras.

Veja as escalações de Grêmio e Juventude

Grêmio: Tiago Volpi, João Lucas, Kanneman, Noriega e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Amuzu, Alysson e Carlos Vinicius.

Juventude: Andrei, Igor Formiga, Rafael Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Daniel Peixoto e Jadson; Gabriel Talirai, Gilberto e Rafael Bilu.