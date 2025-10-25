menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Tricolor e Papo estão separados por 10 pontos na Série A

Avatar
Lance!
Porto Alegre (RS)
Dia 25/10/2025
16:00
Ficha técnica: Grêmio x Juventude
imagem cameraGrêmio e Juventude se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Lance!
Grêmio e Juventude fazem o clássico neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Arena Grêmio, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela RBS (tv aberta), sportv (tv fechada) e Premiere (streaming pago).

O Tricolor está na 12ª posição, com 36 pontos, cinco pontos acima do Vitória, primeiro time fora da ZR, enquanto o Papo está na 18ª posição, com 26 pontos, a quatro pontos do time baiano.

Ficha do jogo

Gremio-escudo-onde-assistir
GRÊ
Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
Brasileirão
30ª rodada
Data e Hora
Domingo, 26 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
Local
Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Onde assistir
Premiere

Como chegam os dois times?

O Grêmio vem de goleada sofrida por 4 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, e não vence fora de casa há três jogos, com um empate e duas derrotas. Já em casa, são três partidas de invencibilidade, com duas vitórias e uma igualdade

O treinador Mano Menezes tem as voltas do goleiro Tiago Volpi, do volante Arthur, do meia Monsalve e do atacante Alysson, recuperados de lesões, além do volante Dodi, que cumpriu suspensão. Já o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Alex Santana, com contusões confirmadas, estão de fora.

O Juventude venceu o Bragantino por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, e encerrou um jejum de dois meses sem vencer, com dois empates e cinco derrotas, sendo três seguidas, em sete jogos.

Para o jogo, Thiago Carpini tem os retornos do goleiro Jandrei e do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que cumpriram suspensão. Guruceaga sai do time, enquanto Marcelo Hermes deve ser mantido.

Confira as informações do jogo entre Grêmio e Juventude pela Série A

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X JUVENTUDE
30ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (26), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: RBS (tv aberta), sportv (tv fechada) e Premiere (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinicius.

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Peixoto e Caíque; Gabriel Taliari, Rafael Bilu e Gilberto.

circulo com pontos dentroTudo sobre

