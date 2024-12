Grêmio renova com lateral-direito Igor Serrote

O ano de 2024 ficará sempre marcado na história de Igor Serrote. O lateral-direito de apenas 19 anos recebeu oportunidades não apenas na categoria sub-20 do Grêmio, como também no elenco principal. O Tricolor anunciou, na noite de terça-feira (16), que renovou o contrato com o jogador até o final de 2027.

As boas atuações na equipe Sub-20 renderam ao lateral oportunidades no elenco principal, de Renato Gaúcho. Em 2024, foram cinco jogos, sendo um como titular, com uma assistência concedida. O jogador também foi convocado por Ramon Menezes para o período de treinamentos da Seleção Brasileira da categoria.

Cotado como uma das promessas da base gremista, Igor Serrote é um dos laterais inscritos pelo Grêmio para a disputa da Copa São Paulo, em janeiro. Na categoria sub-20, o jogador tem 24 partidas nesta temporada, com dois gols marcados e uma assistência. Ele também atuou em um jogo da equipe B do Tricolor.

Igor Serrote foi titular do Grêmio contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Confira a nota sobre Igor Serrote:

Igor está no Clube desde 2015, quando ingressou na Escola de Futebol e foi recentemente convocado para Seleção Brasileira Sub-20.