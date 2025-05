Grêmio recebe o Santos em duelo de desesperados no Brasileirão

É apenas a sétima rodada, mas Grêmio e Santos, que se enfrentam neste domingo (4), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, já vivem situações delicadas no Campeonato Brasileiro. Ambas equipes, que vivenciaram a queda para a Série B em anos recentes — o Tricolor Gaúcho em 2021, e o Peixe em 2023 —, figuram na zona de rebaixamento.

O Grêmio é o 18º colocado, com cinco pontos, enquanto o Santos é o 19º, com quatro. Quem vencer, deixa o Z-4. O empate mantém os dois na zona da degola.

Mano Menezes estreia na Arena do Grêmio como treinador gremista

Portanto, para sair da zona de rebaixamento, o Grêmio precisará quebrar a sequência de seis jogos sem vitória em todas as competições, e cinco no Campeonato Brasileiro. A única vitória do Tricolor Gaúcho, até aqui, na Série A, foi na estreia: 2 a 1 sobre o Atlético-MG.

Esta será a estreia de Mano Menezes na Arena do Grêmio. O treinador pediu um 'voto de confiança' da torcida gremista, mesmo que, em suas três partidas neste retorno ao Tricolor Gaúcho, tenha somado dois empates e uma derrota.

Mano deve voltar a ter à disposição os atacantes Pavón e Arezo. Com desconforto muscular, a dupla ficou de fora da viagem para o Nordeste, em que o Grêmio enfrentou Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e CSA, pela Copa do Brasil.

Por outro lado, no empate em 1 a 1 com o Vitória, Villasanti sofreu uma lesão traumática na coxa esquerda. O volante paraguaio já desfalcou o Tricolor Gaúcho na derrota por 3 a 2 para o CSA, e está entregue ao departamento médico gremista.

Villasanti com a bola no empate do Grêmio com o Vitória. (Foto: Celo Gil/Grêmio FBPA)

Santos conta com retornos de ex-jogadores do Grêmio

O Santos também busca a segunda vitória na competição diante da equipe gremista. O Peixe retornou à elite do futebol brasileiro com uma campanha ruim: acumula apenas uma vitória em seis partidas. Ainda não venceu fora de casa na competição.

Esta será a segunda partida do técnico Cléber Xavier no comando do elenco santista. Ele fez a estreia no jogo de ida pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Alvinegro empatou por 1 a 1 com o CRB, que quase virou o jogo se não fosse uma bela defesa de Gabriel Brazão nos minutos finais da partida.

Cléber Xavier terá pela primeira vez à disposição Gabriel Bontempo, Thaciano e Soteldo — os dois últimos, ex-Grêmio. O venezuelano reencontrará o Tricolor Gaúcho pela primeira vez depois da passagem em Porto Alegre. Ele foi emprestado ao Grêmio enquanto o Santos disputava a Série B. No período, atuou em 41 jogos, sendo 32 como titular. Marcou sete gols e deu quatro assistências.

Soteldo deve retornar ao Santos diante do Grêmio pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outro ex-Grêmio, o atacante Guilherme, que não marca gols há dois meses e meio, será baixa. Constantemente criticado por ser titular, ele deu assistência para o gol de Rollheiser contra o CRB. No entanto, deixou o jogo no intervalo pro causa de dores no ombro. Exames de imagem realizados na última sexta-feira (02) indicaram uma lesão no músculo obturador externo da perna direita.