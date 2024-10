Grêmio pode ingressar na zona da Sul-Americana nesta rodada; veja cenários

Como mandante, Grêmio tem bom retrospecto contra o Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 19:04 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio entra em campo na noite desta sexta-feira (4) podendo ingressar na zona que garante uma vaga para a Sul-Americana da próxima temporada. Para isso, todavia, precisa vencer o Fortaleza e torcer por tropeços de Juventude e Red Bull Bragantino.

➡️Como mandante, Grêmio jamais perdeu para o Fortaleza

Atualmente, o Grêmio ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos conquistados. O Red Bull Bragantino, na 12ª posição, tem apenas dois pontos a mais, assim como o Juventude, no 13º lugar. Ou seja, se vencer essa noite, ultrapassa os adversários e ingressa na zona de classificação para a Sul-Americana.

Entretanto, o Tricolor ainda precisa torcer por tropeços dos seus adversários. Os dois times entram em campo no sábado (5). Enquanto o Bragantino recebe o Palmeiras, às 16h30, o Juventude enfrenta o Vasco, em São Januário, às 21h. As equipes podem perder ou empatar que seguem atrás do Grêmio, caso vença o Fortaleza. Inclusive, com os três pontos, os gremistas empatam com o Criciúma, mas sobem uma posição, com uma vitória a mais. Ou seja, o Grêmio pode encerrar a rodada na 11ª colocação.

O Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mais do que entrar na zona da Sul-Americana, o Grêmio busca se afastar do Z-4 da competição. O Tricolor tem apenas quatro pontos a mais que o Vitória, na 17ª colocação - primeira da zona de rebaixamento. Vale ressaltar que os gaúchos tem um jogo a menos, que será recuperado na próxima quarta-feira (9), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

➡️Arena tem setores esgotados para confronto de Grêmio e Fortaleza

Grêmio e Fortaleza entram em campo na noite desta sexta-feira. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Cerca de 23 mil torcedores são esperados para o confronto.