Arena tem setores esgotados para confronto de Grêmio e Fortaleza

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 16:42 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio quer buscar mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com o apoio do seu torcedor, na noite desta sexta-feira (4), quando enfrenta o Fortaleza, pela 29ª rodada da competição. Para o confronto, são esperados 23 mil gremistas e três setores já tem ingressos esgotados.

A projeção foi divulgada pela administradora da Arena, na tarde desta sexta-feira. Até o momento, 21.193 ingressos foram vendidos e os setores Arquibancada Norte, Gramado Leste e Gramado Sul. Ainda há entradas para o Gramado Oeste e Cadeira Gold.

Para o confronto com o Fortaleza, a Arena teve a sua capacidade aumentada para 32.500 torcedores - maior número desde o retorno após as enchentes. Apesar disso, ainda não opera com a capacidade máxima. Os anéis superiores seguem bloqueados.

Grêmio e Fortaleza entram em campo na noite desta sexta-feira, a partir das 21h30. A bola rola para a partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.