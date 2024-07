Grêmio negocia venda de atacante para o futebol asiático

Grêmio pode perder atacante nesta janela (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 19:51 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio está prestes a vender um de seus jogadores ao futebol asiático. Trata-se do atacante Everton Galdino. O Tricolor recebeu uma proposta do Tokyo FC, do Japão, pela compra do atleta.

Os valores giram em torno de U$1,5 milhão (R$8,47 milhões na cotação atual). O contrato do jogador com o clube japonês tem duração de três anos. Galdino, inclusive, já está realizando os trâmites para conseguir a mudança para o país e não está mais com o elenco.

Everton Galdino chegou ao Grêmio no final de 2022, após se destacar pela Tombense. O jogador chegou a jogar contra o Tricolor na Série B. Um ano depois, foi comprado pelo clube por R$1,5 milhão. Ao total, foram 72 jogos, com 12 gols marcados e duas assistências concedidas.