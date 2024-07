Como joga Martin Braithwaite, novo reforço do Grêmio?

Braithwaite celebra gol pelo Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)







25/07/2024

Martin Braithwaite desembarcou em Porto Alegre na terça-feira (23) com o status de novo reforço do Grêmio. O dinamarquês de 33 anos, que já jogou com Messi e Coutinho, será novamente um substituto para Luis Suárez.

Aos 33 anos, Braithwaite chega para ser mais uma opção ao ataque do Grêmio, que hoje conta com Diego Costa e Matias Arezo. Apesar de não ser muito alto, Braithwaite aposta nas finalizações. O centroavante tem boa presença na área, é veloz e é classificado como um bom oportunista.

A captação do jogador foi feita pela qualidade técnica. A direção entende que Braithwaite está em um nível acima e o seu status ou nome não foram fatores de peso para a contratação. Polivalente, ele também pode atuar pelos lados.

Essa será a primeira vez em que Braithwaite atua no futebol sul-americano. A língua, todavia, não é uma preocupação. O centroavante, por sua longa passagem na Espanha, fala espanhol muito bem e consegue se comunicar.

Martin Braithwaite é o quarto reforço do Grêmio na janela de transferências do meio de ano. Antes dele, o Tricolor anunciou as contratações do meia Monsalve, e dos atacantes Arezo e Aravena.

