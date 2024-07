Grêmio depende apenas de si para deixar Z-4 do Campeonato Brasileiro

Renato Gaúcho comanda treino pelo Grêmio. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 18:14 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio tem, na noite desta quinta-feira (25) uma grande oportunidade de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer o Corinthians.

Na 18ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos conquistados, uma vitória diante do Timão faria com que o Grêmio respirasse melhor na competição. O Tricolor pode chegar aos 17 pontos e ultrapassar o Vitória, 17º colocado, e Cuiabá, o primeiro fora do Z-4. O time teria a mesma pontuação que o Dourado, porém uma vitória a mais.

Porém, para isso, o Grêmio precisa fazer algo que ainda não conseguiu na competição: vencer fora de casa. Além disso, o Tricolor terá que quebrar um tabu de seis anos sem vencer na Neo Química Arena. O último triunfo atuando na casa do Timão aconteceu pelo Campeonato Brasileiro de 2018, por 1 a 0, com gol de Everton Cebolinha.

Para se preparar para o duelo contra o Corinthians, o Grêmio treina no CT da Portuguesa. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

No geral, Grêmio e Corinthians se enfrentaram em um total de 91 partidas, com retrospecto equilibrado: saõ 35 triunfos gaúchos contra 30 paulistas, além de outros 26 empates.

O Imortal encara o Corinthians a partir das 20h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão.