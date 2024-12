Tite responde sondagem do Grêmio para 2025

O Grêmio iniciou a busca por um novo técnico para a temporada de 2025 e sondou Tite, atualmente sem clube após sua saída do Flamengo. No entanto, o treinador expressou sua preferência por aguardar propostas do exterior, com foco em uma carreira internacional. A movimentação ocorre após a saída, na segunda-feira (9), de Renato Portaluppi do comando da equipe. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal GZH.

Tite, reconhecido por sua trajetória vitoriosa à frente da Seleção Brasileira, tem interesse no mercado europeu e também atraiu atenção de clubes da Arábia Saudita. Desde que deixou a Seleção, o técnico tem manifestado o desejo de trabalhar na Europa, com planos de concretizar essa etapa até meados do próximo ano. Recentemente, realizou uma viagem ao continente europeu para visitar colegas e se informar sobre o mercado de trabalho local, evidenciando seu desejo em buscar uma oportunidade fora do Brasil.



O Grêmio, que vive um período de reestruturação, confirmou a saída de membros da comissão técnica, incluindo preparadores físicos e de goleiros, além do vice de futebol, Antônio Brum. Com essas mudanças, o clube gaúcho visa não apenas encontrar um novo técnico para 2025, mas também reorganizar sua comissão técnica.



A relação de Tite com o Grêmio remonta a 2001, quando conquistou a Copa do Brasil pelo clube, marcando o início de sua destacada carreira no cenário nacional. Apesar do carinho pelo Tricolor, Tite mantém seu objetivo de expandir sua carreira internacionalmente, aguardando propostas alinhadas a seus planos futuros.

