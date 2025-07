Mano Menezes prometeu, em diversas entrevistas, que o Grêmio melhoraria após o período de treinamentos em meio à pausa das competições por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Porém, até aqui, não é o que se vê. Nos últimos dois jogos, o Tricolor Gaúcho foi goleado por 4 a 1 para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima-PER, pela Copa Sul-Americana.

'O Brasil é tão absurdo...': Mano diz que tempo para treinar não foi tão grande

Em entrevista coletiva após o revés no Peru, na noite de quarta-feira (16), Mano se defendeu. O treinador afirmou que o tempo para treinar não foi tão grande assim, e lembrou das dificuldades enfrentadas nesse período.

— O Brasil é tão absurdo, em termos de treinamento, que achamos que em 10 dias o treinador vai entregar uma melhora significativa. A gente fez uma boa primeira parte desse treinamento, que é a parte física, de introdução de força para a equipe. Mas a gente nunca teve Braithwaite, Villasanti, Kike nesse tempo de treinamento. Isso criou, acidentalmente, quase que uma incapacidade de treinar a equipe principal, que vinha sendo nossa equipe titular. Não dá, né? — ponderou.

'Alguém foi bem?', questiona Mano

Sem citá-las nominalmente, Mano ainda comparou o Grêmio às outras equipes brasileiras que tiveram tempo para treinar durante a Copa do Mundo de Clubes. Também pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama foi goleado, por 4 a 0, para o Independiente Del Valle-EQU, e o Bahia ficou no empate em 0 a 0, em casa, com o América de Cali-COL.

— Vocês viram, de um modo geral, tirando algumas exceções, alguém foi bem? Um aqui, outro ali, mas outros vão passar pelo período que vamos passar — opinou Mano.

O Grêmio tem pouco tempo para se recuperar. No próximo sábado (19), às 17h30min, o Tricolor Gaúcho enfrenta o também pressionado Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo da volta contra o Alianza Lima é na próxima quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.