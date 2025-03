Braithwaite será desfalque do Grêmio em arrancada de competições; confira os jogos

Na tarde de sexta-feira (21), o Grêmio informou que Martin Braithwaite sofreu lesão muscular no adutor longo da coxa direita. Embora a extensão do problema não tenha sido divulgada pelo clube, o atacante deve desfalcar o Tricolor Gaúcho por pelo menos três semanas.

Isso significa que Braithwaite ficará de fora dos primeiros compromissos do Grêmio no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Na melhor das hipóteses, o atacante retornaria na partida contra o Flamengo, no dia 12 ou 13 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão. Com isso, seria desfalque do Tricolor Gaúcho em quatro jogos:

Grêmio x Atlético-MG - 29/03 - Campeonato Brasileiro

Sportivo Luqueño x Grêmio - 02/04 - Copa Sul-Americana

Ceará x Grêmio - 05/04 (a confirmar) - Campeonato Brasileiro

Grêmio x Atlético Grau - 08/04 - Copa Sul-Americana

Arezo será o substituto de Braithwaite

Nos jogos em que estiver ausente, Braithwaite será substituído por Matías Arezo. Essa será a primeira sequência do centroavante uruguaio como titular do Grêmio. Nesta temporada, das dez partidas que disputou, ele iniciou apenas três. Ainda assim, contribuiu com uma assistência e três gols — o último deles contra o Athletic/MG, pela Copa do Brasil, em que entrou aos 14 minutos do primeiro tempo no lugar do lesionado dinamarquês.

Arezo com a bola no jogo do Grêmio contra o Athletic/MG, pela Copa do Brasil. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Outra alternativa para a função de centroavante que o técnico Gustavo Quinteros tem à disposição no elenco gremista é André Henrique. Depois de atuar como extrema em alguns jogos da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o atacante sequer entrou em campo nas últimas cinco partidas em que foi relacionado.