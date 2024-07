Grêmio já trabalha com data para estreia de Braithwaite

Martin Braithwaite nos tempos de Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 20:14 • Rio de Janeiro

O Grêmio quer contar com Martin Braithwaite assim que possível. Para isso, não está medindo esforços para regularizar o centroavante no BID. A ideia da direção é que o jogador esteja apto para enfrentar o Corinthians, pela Copa do Brasil.

O dinamarquês desembarcou em Porto Alegre na terça-feira (23) para realizar exames médicos e assinar com o clube. Para poder estrear com a camisa Tricolor, o jogador precisa estar regularizado no BID, mas a documentação é um pouco mais complicada se comparada aos novos reforços sul-americanos.

Apesar disso, o Grêmio espera poder contar com o jogador para o jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (31). Para isso, Braithwaite precisa estar inscrito no dia anterior. A direção, junto à comissão técnica, entende que o dinamarquês já tem condições físicas para jogar.