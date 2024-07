Ex-Barcelona, reforço do Grêmio já teve doença rara e usou cadeira de rodas na infância

(Foto: Josep LAGO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 12:34 • Rio de Janeiro

Martin Braithwaite, ex-jogador do Barcelona e da seleção dinamarquesa, foi anunciado na segunda-feira (22) como novo reforço do Grêmio. O atacante de 33 anos foi a contratação mais surpreendente da janela de transferências do futebol brasileiro até o momento, e passou por momentos duros na infância.

O jogador revelou que, aos cinco anos de idade, foi dignosticado com síndrome de Legg-Calvé-Perthes, uma doença causada em crianças que acomete o quadril e dificulta a locomoção. A condição obrigou Braithwaite a usar cadeira de rodas durante parte de sua infância.

- Eu não tenho muitas memórias porque foi um momento triste. Você está olhando para as outras crianças correndo, sorrindo, jogando, isso machuca. Obviamente foi um período difícil de minha vida. Me recordo da sensação, não sei como o dizer... Vergonha por ser diferente. Eu não queria aquele tipo de atenção. - declarou o reforço do Grêmio, em entrevista à CNN.

Após a recuperação da doença, o dinamarquês se tornou um atleta profissional rodou a Europa em times de menor expressão nas grandes ligas, até chegar ao Barcelona em 2020.

Jogador ex-Barcelona foi anunciado como reforço do Tricolor na segunda-feira (22) (Foto: Divulgação / Barcelona)

Livre no mercado desde o fim de junho, Braithwaite surgiu como opção para o ataque do Imortal, chegando para suprir carências sentidas no elenco desde a saída de Luis Suárez, ao fim de 2023. Seu último clube foi o Espanyol, da Catalunha.

Confira os números de Braithwaite no Espanyol:

⚔️ 78 jogos (72 titular)

⚽️ 32 gols

🅰️ 5 assistências

⏰ 178 mins p/ participar de gol

✅ 52% conversão de chances claras (25/48)!

👟 187 finalizações (73 no gol)