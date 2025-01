Grêmio inicia venda de ingressos para primeiro jogo na Arena no ano

O Grêmio reencontra a sua torcida em casa no próximo domingo (26), quando enfrenta o Caxias, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Os ingressos para a partida já estarão disponíveis a partir desta terça-feira (21).

A primeira leva de ingressos ficará reservada aos sócios do Grêmio e estará disponível a partir das 14h, através do site da Arena. O público em geral poderá adquirir as entradas a partir das 11h de quinta-feira (23). Os valores variam de R$ 30, meia-entrada na Arquibancada Norte, a R$ 400, para o camarote.

O Grêmio enfrenta o Caxias pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho no domingo. A bola rola a partir das 20h30, na Arena, e será o reencontro do time com a sua torcida em casa. Essa será, também, a primeira vez de Gustavo Quinteros na Arena.

Grêmio inicia venda de ingressos para jogo contra o Caxias (Foto: Divulgação)

A Arena ainda informa que, a partir desta temporada, estará implementando gradualmente o reconhecimento facial como forma de acesso. Essa é uma medida visando a segurança dos torcedores presentes.

A partir desta semana, todos os torcedores já podem realizar o cadastro facial de forma antecipada, uma medida que será obrigatória até junho de 2025. O processo começará pelo setor Gramado Oeste, e todos os torcedores desse setor deverão utilizar a biometria para acessar o estádio já na partida contra o Caxias.

Para quem não realizar o cadastro antecipadamente, a tecnologia estará integrada ao processo de compra de ingressos, que poderá ser feito diretamente pelo celular. Essa solução elimina a necessidade de emissão de E-Tickets. Após o cadastro, o sistema gerará um localizador informativo, simplificando ainda mais o acesso.

Grêmio estreia no Gauchão fora de casa

Antes de receber o Caxias, o Grêmio tem um compromisso fora de casa, pela estreia do Gauchão. Na noite de quarta-feira (22), o Tricolor enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas, na região Sul do Rio Grande do Sul.

Gustavo Quinteros comandará o Grêmio nesta temporada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em busca dos três primeiros pontos na competição e de iniciar a sua trajetória em busca do octacampeonato inédito, o Tricolor viaja para Pelotas com força máxima. Esse será também o primeiro desafio oficial de Gustavo Quinteros no comando do Grêmio.